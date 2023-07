Sant’Agata Militello, l’Istituto “Sciascia-Fermi” è una fucina di eccellenze: ecco i 59 centisti

I Licei “Sciascia-Fermi” di Sant’Agata Militello, con i loro cinque indirizzi di studio, Scientifico, Classico, Linguistico, Scienze umane e Scienze applicate, si confermano fucina di eccellenze studentesche, con ben cinquantanove diplomati con la massima votazione di 100/100, di cui ventiquattro con l’aggiunta della lode, sul totale di 240 alunni che hanno raggiunto la maturità a termine dei recenti esami di stato. Sette i centisti per ciascuna delle due classi del Liceo classico.

In particolare, nella VA si sono diplomati con cento e lode Antonino Di Noto, Lorenzo Maimone e Lucia Maria Valore, mentre il massimo dei voti è andato a Rosalia Teresa Faillaci, Anita Miceli, Federica Musumeci ed Elena Pruiti Ciarello. Nella classe VB, i centisti con tanto di lode sono stati Maria Catena, Matteo Cocivera, Giuseppe De Carlo, Verdiana Karol Di Maria ed Adelfio Sanfilippo, mentre il cento è stato conquistato da Mattia Ceraso e Onofrio Samuele Torcivia.

Dodici, complessivamente, i centisti per le due sezioni del Liceo linguistico. Nella classe VA si tratta di Dalila Maria Pia Altafini, Maria Concetta Armeli Moccia, Gaetano Campisi, Aurora Canciglia, Elisabetta Mignacca e, con la lode, Letizia Lentini.

Per la classe VB, invece, cento e lode per Alessandra Crascì, Naima Molica Colella e Consuelo Pruiti Ciarello, voto cento per Marta Araca, Gaia Infuso ed Alessia Insana.

Particolarmente soddisfatti, quindi, dell’andamento dell’esame di maturità i docenti dell’Istituto, diretto dalla dirigente scolastica Maria Larissa Bollaci, capace di mantenere alti standard anche col ritorno allo schema di esame tradizionale dopo gli anni dell’emergenza epidemiologica legata al Covid. Nei prossimi giorni, pubblicheremo nomi e foto dei diplomati centisti dello “Sciascia-Fermi” nelle sezioni dello Scientifico, del Liceo scienze umane e cienze applicate.