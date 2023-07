Messina, addio graduale ai "gratta e sosta" cartacei: come funzionerà il "nuovo" sistema di Atm

Pronti ad andare in pensione i tagliandini cartacei del gratta e sosta. È percorso che l’Atm sta intraprendendo e che avverrà gradualmente. Presto i tabacchini non saranno più riforniti e dovranno emettere il ticket con il sistema Lottomatica con gli automobilisti che dovranno indicare la targa.

Una novità scoperta quasi per caso da tanti automobilisti che negli ultimi giorni hanno tentato di acquistare il gratta e sosta. Anche se Atm non lo ha ancora pubblicizzato, le ricevitorie in possesso di Lottomatica non avranno più i classici blocchetti da vendere, ma dovranno emettere il ticket di sosta elettronicamente. L’automobilista dovrà indicare la targa dell’auto e la zona dove ha posteggiato da inserire nel sistema. Ma questo servirà solo a fine statistico e non comprometterà la possibilità di spostare l’auto.

Quella che i tabaccai in possesso dei servizi di lottomatica considerano una beffa è che se nei dintorni ci dovesse essere un’altra attività, di qualsiasi genere, che già vende i tagliandi cartacei del gratta e sosta, continueranno a farlo, senza dovere effettuare la procedura telematica che comporta tempo e disagi anche per gli automobilisti. Almeno per il momento, poi anche loro saranno dotati di un palmare per l’emissione dei ticket. Perché l’obiettivo finale di Atm è quello della dematerializzazione dei gratta e sosta.