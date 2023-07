Montalbano Elicona set del nuovo film di Ficarra e Picone

Ciak, si gira! In questi giorni l’incantevole borgo federiciano si è trasformato nel set del nuovo film di Ficarra e Picone, dal titolo “Santocielo”, in uscita nelle sale cinematografiche a dicembre per la regia di Francesco Amato. I due comici palermitani, tra i più apprezzati nel panorama dell’umorismo made in Italy, sono giunti a Montalbano Elicona nei giorni scorsi con troupe al seguito per girare alcune scene del lungometraggio prodotto da Attilio De Razza per Trump Limited, con la collaborazione di Medusa Film.

Nel cast della pellicola in uscita a Natale nelle sale italiane spiccano anche i nomi delle attrici Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta, mentre tra le comparse figureranno circa sessanta cittadini di Montalbano Elicona, per lo più anziani, che con entusiasmo e una buona dose di autoironia si sono catapultati in questa insolita avventura. Immancabile, tra un ciak e l’altro, qualche esilarante siparietto tra i due comici e gli abitanti di Montalbano Elicona, scatenando sui social l’ilarità dei fan di Ficarra e Picone. Insomma, in questi giorni all’ombra del maestoso castello federiciano l’allegria è di casa e tutti i montalbanesi si sentono coinvolti e partecipi di un evento straordinario.

Nel frattempo alcuni quartieri del borgo sono stati trasformati in un vero set cinematografico: le riprese sono state effettuate principalmente a Matrice, in via Mastropaolo, a Casa Privitera, in piazza Duomo, a Palazzo Minissale, nel piazzale del cimitero e, soprattutto, in zona Serro (storica location del famoso Presepe Vivente montalbanese), che nelle intenzioni del regista rappresenterà il tipico paesello siciliano che vedremo sugli schermi a Natale. Entusiasmo alle stelle per il sindaco Antonino Todaro:

«Per l’intera comunità di Montalbano Elicona è un vero onore – ha detto il primo cittadino - poter ospitare le riprese di un film tanto importante; inutile sottolineare l’incredibile ritorno d’immagine di cui beneficerà il nostro splendido borgo. Desidero ringraziare il regista, gli attori, la produzione e la troupe per lo spessore umano e l’umiltà che hanno dimostrato durante questa settimana di riprese». Ieri mattina nell’aula consiliare si è tenuta una piccola cerimonia di saluti, nell’ambito della quale l’amministrazione comunale ha donato a Salvo Ficarra e Valentino Picone una riproduzione in argento del castello di Montalbano Elicona, realizzata dall’orafo Antonello Piccione. Alla base un’incisione che recita così: «Grazie per aver reso speciale ogni angolo del nostro borgo».