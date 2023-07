Messina, tutti pazzi per Alex Britti al “Corallo”... e arriva un gavettone sui fan in attesa

Riapre con gioia e trepidazione il “Giardino Corallo” per il concerto del cantautore romano Alex Britti e scoppia il caos. L'apertura dei cancelli era prevista alle 19,30. Alle 20,55, però, ancora, tutti i fans erano in fila, urlando “Alex! Alex!”.

E cantando i ritornelli dei suoi successi, in attesa di entrare. Il risultato? Strada intasata e automobili bloccate lungo la via Edoardo Giacomo Boner. In più, a un certo punto, alle 20, dal secondo piano di un condominio, dai balconi di una Casa per minori, sono piovuti gavettoni e guanti in lattice pieni d'acqua. I fan di Britti, arrabbiati e innervositi e stanchi delle lunghe attese, hanno chiesto immediatamente spiegazioni ai responsabili della residenza e hanno chiamato polizia municipale, polizia di stato e carabinieri. Appena un quarto d'ora dopo, sono intervenute le forze dell'ordine. E carabinieri, poliziotti e vigili urbani sono entrati e hanno identificato gli autori della “bravata”.