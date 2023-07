Capo d'Orlando, truffa per incassare contributi europei: 7 anni e 4 mesi all’ex sindaco Sindoni

L’imprenditore ed ex sindaco di Capo d’Orlando, Enzo Sindoni, è stato condannato a sette anni e quattro mesi di reclusione nel processo di primo grado conclusosi ieri al Tribunale di Patti, scaturito da un’inchiesta del 2016 su truffe in danno dell’Agea per l’ottenimento di contributi comunitari.

Le condanne disposte dal collegio presieduto dal giudice Ugo Scavuzzo, a latere Eleonora Vona e Giovanna Ceccon, riguardano anche altri sei imputati. Pena di sei anni e quattro mesi per Leuccio Tonarelli e Basilio Scaffidi Chiarello, nelle qualità rispettivamente di responsabile contabile ed amministrativo il primo, e responsabile finanziario ed addetto ai pagamenti il secondo, dei tre consorzi di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi finiti sotto la lente degli inquirenti, Upea, Pac e Agridea per cui Sindoni rispondeva in quanto individuato come amministratore di fatto.

Cinque anni e quattro mesi la pena a carico di Giuseppe Micale, presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante dei consorzi Upea e Pac, tre anni e sei mesi per Santino Gori, presidente del consiglio direttivo e legale rappresentante di Agridea. Condanna infine a tre anni e otto mesi per Antonio Gori, che rispondeva per la sola ipotesi associativa, in quanto lavoratore nei consorzi e uomo di fiducia di Sindoni, e a due anni e otto mesi per Francesco Venza, legale rappresentante della società sportiva Orlandina Basket, chiamato in causa quest’ultimo per l’incasso di assegni circolari per 124 mila euro dal consorzio Agridea, considerati frutto della truffa. I primi sei imputati sono stati quindi ritenuti responsabili dell’ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla percezione indebita di contributi destinati alla produzione agrumaria.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina