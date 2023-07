Sanità a Messina, l'intesa tra Policlinico e Papardo: ufficializzate le prime nomine

Entra nel vivo la Convenzione quadro sottoscritta dall’Università di Messina, e quindi dal Policlinico “Gaetano Martino”, e dall’azienda ospedaliera Papardo. Un passaggio chiave riguarda le prime nomine nell’ambito di una intesa che secondo i firmatari, su input della Regione, porterà all’erogazione di servizi sanitari e attività formative migliori e più efficienti rispetto al giorno d’oggi.

Il 29 giugno scorso, a mezzogiorno, nei locali del Rettorato, si sono riuniti il prof. Salvatore Cuzzocrea, vertice dell’Ateneo peloritano, il commissario straordinario del “Papardo” Alberto Firenze e il direttore amministrativo dello stesso presidio della zona nord Giancarlo Niutta.

Alla luce di un punto cardine dell’accordo, ossia l’affidamento di Unità operative a direzione universitaria, il servizio di sanitari universitari e l’istruzione di Scuole di specializzazione nell’area di Ortopedia, Cardiochirurgia e Neurologia, «il rettore e il commissario straordinario precisano che l’intesa da raggiungere è su base fiduciaria e mira a identificare il miglior candidato al coordinamento e alla direzione delle Unità operative complesse a direzione universitaria di Cardiochirurgia e di Oncologia medica».

Firenze fa mettere a verbale che la scelta, «ancorché proceduralizzata attraverso la individuazione di candidati dichiarati idonei da apposita commissione, resta comunque afferente nell’ambito della valutazione discrezionale, optando tra soggetti che hanno ottenuto dalla commissione un giudizi di idoneità complessiva».

Dal canto suo, il rettore Cuzzocrea, rilevando che per l’Unità operativa complessa di Cardiochirurgia «è presente nell’Ateneo un solo docente associato di Cardiochirurgia», che risponde al nome del «prof. Francesco Patané», e per Oncologia medica il “Papardo” ha avviato una procedura selettiva aperta sia ai docenti sia ai dirigenti sanitari in possesso dei requisiti previsti dalle normative, ritiene che si potrebbe procedere all’intesa per la nomina dei direttori delle Unità operative complesse a direzione universitaria di Cardiochirurgia e Oncologia medica «semplificando il procedimento previsto dai protocolli d’intesa Università/Regione».

Da qui l’idea condivisa dai presenti della possibilità di acquisire i nominativi dei partecipanti alla procedura selettiva per ricoprire l’incarico di direttore dell’Unità di Oncologia medica indetta dall’azienda Papardo al fine di verificare la partecipazione di docenti universitari e farne espressa richiesta allo stesso ospedale Papardo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina