Taormina, al "Pugliatti" otto diplomati col massimo dei voti

Libri in soffitta e mente alle vacanze per studenti che hanno affrontato gli esami di Stato all’Istituto superiore “Salvatore Pugliatti” di Furci Siculo. Ieri è calato il sipario e, al termine delle prove orali, sono stati 8 gli studenti che hanno ottenuto il massimo voto, pari a 100, e due hanno ricevuto anche la lode. Tra l’Istituto tecnico e quello Professionale erano sei le quinte classi che hanno affrontato gli esami di Stato, con un centinaio di alunni impegnati.

Per il settore Economico ha ottenuto 100 e lode lo studente Cristian Metauro della quinta classe Amministrazione, Finanza e Marketing, mentre dall’ultimo anno dell’indirizzo Turismo ottengono il diploma con la votazione di 100 le studentesse Elenoire Finocchio, Marika Stracuzzi e Maria Ureche della 5.A, e Sofia Pagano, Desiree Palella e Sofia Casale della 5.B. Per il settore tecnologico il massimo dei voti con la lode è stato assegnato a Filippo Coglitore, della 5. Costruzione, Ambiente e Territorio.

Metauro era stato premiato a gennaio dal Rotary Club come giovane studente meritevole per aver sempre raggiunto nel corso dei cinque anni risultati eccellenti in ambito scolastico e in tutte le attività formative proposte dall’Istituto.

Adesso per i diplomati si apriranno le porte dell’università o del mondo del lavoro: l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing ha consentito agli studenti di approfondire le conoscenze specifiche legate al mondo dell’economia aziendale, della finanza, dei prodotti assicurativi, delle attività imprenditoriali e permette di proseguire gli universitari in tutti gli àmbiti, in particolare Economia aziendale, Matematica e Giurisprudenza.

Il corso Turismo ha permesso di sviluppare conoscenze e competenze relative al mondo dell’accoglienza e dei fenomeni nazionali ed internazionali legati al turismo e i diplomati possono proseguire nei corsi universitari di Matematica, Giurisprudenza, Lingue e letterature straniere, Scuola superiore per Interpreti e Traduttori, Economia Aziendale o frequentare percorsi di formazione per hostess e steward.

Gli studenti di Costruzione hanno imparato come intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo e possono scegliere gli atenei di Ingegneria, Architettura, Scienze geologiche, Scienze agrarie oppure iscriversi al Collegio dei Geometri e svolgere la libera professione.