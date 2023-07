Sant'Agata di Militello, sono dieci i centisti al "Tomasi di Lampedusa"

Sono dieci i neo diplomati all’Itet “Tomasi di Lampedusa” di S. Agata Militello che hanno concluso gli esami di maturità, e quindi il loro percorso scolastico alle scuole superiori, ottenendo la votazione massima di 100/100.

Tre di loro - Giulia Napoli, Giuseppe Leonardo Pugliese e Salvatore Andrea Vinciguerra - sono i diplomati centisti dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali. Due, invece quelli dell’indirizzo Turismo: Giada Lo Re ed Alfio Andrea Mormino.

Nel corso degli studi Amministrazione, Finanza e Marketing, massimo dei voti per Ivan Galofaro mentre per lo stesso indirizzo, nella sezione “Ite” di Tortorici, i centisti sono stati Carmelo Pintabona e Kevin Tilenni Scaglione.

Infine Chiara Graziella Dodeci e Nicoleta Sanda Vidam si sono diplomate con 100 nel corso di studi serale.

«Le commissioni hanno svolto le procedure con assoluta tranquillità e hanno espresso le loro valutazioni in un clima molto sereno», sottolineano dall’istituto santagatese coordinato dalla dirigente Maria Antonietta Emanuele. «A tutti gli alunni, che hanno fornito prova con soddisfazione di aver conseguito le competenze di fine ciclo, gli auguri per le migliori fortune personali e professionali, ed un ringraziamento al personale “Ata” per l’impegno e la professionalità dimostrata in tutto l’anno scolastico».