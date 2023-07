Messina, in costruzione l'Arena Capo Peloro. Il 21-22 luglio isola pedonale in tutta Torre Faro

L’Arena Capo Peloro sta cambiando pelle e in questi giorni è in corso di realizzazione il grande palco che ospiterà una serie di concerti nella parte clou dell’estate messinese. Un altro tassello del cammino di valorizzazione del brand Messina che l’amministrazione sta percorrendo per far uscire dall’anonimato una città la cui vocazione turistica è rimasta finora solo, appunto, una vocazione.

In questi giorni verrà completato il palco con le quinte, le strutture per l’amplificazione e le luci e si sta anche fissando la recinzione a rete e oscuri brandizzati, per realizzare quella che sembrerà una vera e propria arena. Nello spazio a disposizione, nelle prossime due settimane sarà sistemato il villaggio che Rds realizzerà per il suo Summer Festival che andrà in scena il 21 e 22 luglio. Sarà il primo e più severo test per lo spazio vista Stretto visto che in due serate sono attese non meno di 10 mila persone.

Nelle due date la radio romana ha già fatto sapere che si esibiranno Aka 7even, Baby K, Myss Keta per il 21 luglio e poi Coma_Cose, Tommaso Paradiso, Cioffi per il 22 luglio. Per ciascuna delle date si sono prenotate 5000 persone, ma è facile immaginare che altre, anche solo per curiosità, vorranno esserci, almeno nel villaggio per respirare l’aria del l’evento.

Sempre l'Arena Capo Peloro, ex Sea Flight, ospiterà i concerti di Fabri Fibra (28 luglio), Panariello contro Masini (5 agosto), Daniele Silvestri (17 luglio) e Massimo Ranieri (20 agosto).

Un primo piano di massima è già stato stilato e prevede una serie di “precauzioni” e misure che puntano a dare sicurezza ai tantissimi che invaderanno Torre Faro.

La decisione sarebbe quella di bloccare l’ingresso delle auto a tutto il villaggio a partire dalle 18 di ciascuno dei due giorni del Festival. Nemmeno i residenti, oltre quell’ora, potrebbero arrivare con la macchina nei pressi di casa. Blocchi previsti all’angolo fra via Circuito e via Palazzo, fra via Circuito e via Cariddi, in via Pozzo Giudeo dopo il parcheggio Torri Morandi, che resterebbe accessibile entrando sempre da via Pozzo Giudeo, vicino al lago piccolo. «Saranno collocati due videowall molto grandi – ha sottolineato l'assessore Finocchiaro – per consentire a chi non potesse entrare di seguire i concerti in zona. Uno sarà montato sempre vicino al Pilone ma rivolto verso la spiaggia, l’altro all’altezza del ristorante Anselmo».