Domenica di fuoco a Messina: fiamme intorno all'isola ecologica di Zafferia, brucia Pistunina

Vigili del fuoco in azione a Messina, zona Zafferia, per un incendio che sta interessando l’area intorno all’isola ecologica. Le fiamme sono alimentate dal vento e sono state innescate da un rogo di sterpaglie nelle vicinanze.

L'allarme è scattato quando alla centrale operativa del comando dei Vigili del fuoco di Messina è pervenuta notizia che un incendio di sterpaglie, in località bivio Zaffaria, stava minacciando delle abitazioni. In questa località è stata inviata la squadra VV.FF. denominata “boschiva”. L'incendio, come accennato, alimentato dal vento, si è propagato all’isola ecologica di Pistunina, dove è stata fatta convergere anche la prima partenza dalla caserma centrale VV.FF.. Le fiamme hanno trovato facile innesco tra i cassoni della differenziata contenenti: carta, plastica, legno propagandosi ad una tettoia e a un capannone adibito a falegnameria.

Sul posto, in aggiunta alla prima partenza, sono state fatte convergere due autobotti VV.FF., l’autoscala e la squadra VV.FF. “Boschiva“; il Comune ha inviato una autobotte e mezzi di protezione civile. Le operazioni di soccorso e di spegnimento delle fiamme sono state dirette, personalmente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Messina, Felice Iracà, collaborato dal funzionario di guardia

.