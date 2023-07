Nizza di Sicilia, conducente sulla A18 perde il controllo dell'auto che si capotta: un ferito

Incidente autonomo sull'autostrada A18 Messina-Catania, in direzione del capoluogo etneo, al km 17+300 nei pressi di Nizza di Sicilia. Per cause ancora in corso d'accertamento, il conducente di una Volkswagen T-Roc ha perso il controllo del mezzo che si è capottato. Sul posto i sanitari del servizio medico d'urgenza "118" che hanno prestato le prime cure al conducente dell'auto e la Polizia stradale che dovrà accertare l'accaduto. Traffico rallentato ma senza grosse ripercussioni.