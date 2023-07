Caso Papardo a Messina, Catalfamo e Paratore rispondono e spiegano davanti al gip

Oltre due ore a testa. Per due lunghi “faccia a faccia”. Sono andati avanti parecchio a Palazzo di giustizia gli interrogatori di garanzia davanti al gip Tiziana Leanza per l’inchiesta su appalti e assunzioni all’ospedale Papardo.

Accompagnati dai loro legali, si sono presentati a metà mattinata l’on. Antonio Catalfamo con l’avvocato Tommaso Calderone, e la dirigente medico dell’ospedale della zona nord Francesca Paratore con l’avvocato Giuseppe Lo Presti.

Entrambi gli indagati, che attualmente si trovano agli arresti domiciliari con le accuse di tentata concussione e corruzione per tre vicende specifiche contestate dall’accusa, hanno risposto a lungo alle domande del gip e del sostituto procuratore Marco Accolla, che insieme al capo dell’ufficio di Procura Rosa Raffa ha coordinato nei mesi scorsi l’indagine della Guardia di Finanza, tra Palermo e Messina, con una prima segnalazione arrivata dalla Procura di Milano.

Ieri mattina la linea difensiva adottata da entrambi è della totale estraneità ai fatti contestati, con parecchie puntualizzazioni sugli accadimenti che sono inseriti nell’ordinanza di custodia cautelare e sulle frasi estrapolate dalle intercettazioni telefoniche e ambientali.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina