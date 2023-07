Messina, gli esami di maturità al Liceo Bisazza: Il futuro nelle mani di ventitré centisti

Sono 23 i centisti del Liceo “Felice Bisazza”, dieci dei quali con lode, fra i diplomati dei vari indirizzi (Liceo scientifico, Liceo scientifico opzione Scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo delle Scienze umane, Liceo delle Scienze umane con opzione economico sociale e Liceo musicale).

Un bilancio più che positivo per una scuola all’avanguardia, «candidata a diventare polo formativo d’eccellenza»: a dichiararlo è la dirigente scolastica Giovanna Messina, tirando le somme di un anno scolastico caratterizzato da un’ampia e trasversale attività formativa, finalizzata ad ampliare le competenze degli studenti anche in ambiti particolarmente innovativi. Dall’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile, con la realizzazione di un laboratorio green all’interno del quale è stata collocata una stazione meteorologica, alla robotica, che ha visto alcuni docenti alle prese con un percorso di formazione sotto la sapiente guida di Alfio Puglisi, tecnologo dell’Irib Cnr, in preparazione alle attività che saranno avviate nel prossimo anno scolastico con l’utilizzo di alcuni robot acquistati grazie a importanti finanziamenti.

E ancora, le attività musicali e teatrali che grazie alla collaborazione con il dipartimento Dams dell’Università degli studi di Messina e il Conservatorio “Arcangelo Corelli” hanno permesso ad alunne e alunni di scoprire attitudini nuove e gli approfondimenti su tematiche sociali rilevanti come la legalità e la violenza di genere. Il Liceo Bisazza è da sempre una scuola particolarmente inclusiva, lo dimostra l’elevato numero di studenti con disabilità coinvolti in attività curriculari ed extracurriculari (uscite didattiche, attività sportive, pet therapy) nelle quali, grazie alla valida guide degli insegnanti di sostegno, hanno la possibilità di mettere a frutto le proprie potenzialità, in arrivo per loro, nel prossimo anno scolastico, un’aula multisensoriale.

Lo studente dunque al centro dell’unico grande progetto educativo e formativo: è questo l’obiettivo della scuola, un impegno per il quale la dirigente ha manifestato gratitudine al corpo docente, «preparato e sempre orientati all’ascolto». Tra gli obiettivi futuri, l’inizio dei lavori per la palestra, un impegno sostenuto dalla Città metropolitana sul quale l’Istituto sta puntando molto.

Ecco i centisti dell’anno scolastico 2022/23: Michelle La Monica, Federica Oliva, Gaia Rizzuto, Emanuele Caronella, Luna Musolino, Sofia Sergi, Debora Famà, Valentina Brandi, Paola Fagnani, Valentina Marra, Ibrahim Coulibaly, Carlo Palermo, Ivan Calarco, tutti con 100/100. Anche la lode per Roberto Affè, Federica Bruno, Jhey Mark Hernandez, Luca La Foresta, Edoardo Pio Aversari, Francesco Carrieri, Daniela Grazia Ragusa, Samantha Accetta, Serena De Leo, Mattia Frazzica.