Violentissimo scontro auto-moto a Patti, perde la vita l'architetto Giovanni Cipriano

Il 67enne Giovanni Cipriano, stimato architetto pattese, ha perso la vita all’ospedale Barone Romeo di Patti nella tarda mattinata di oggi a causa di un incidente stradale verificatosi intorno alle 9 del mattino lungo la statale 113, in zona Canapè, a poche decine di metri dall’ingresso del centro abitato di Patti.

L’uomo, proveniente da Case Nuove Russo a bordo di una moto, è entrato in collisione con una Lancia Y che procedeva in direzione opposta. Nel violentissimo scontro frontale Cipriano ha avuto la peggio. Tranciato di netto uno dei due arti inferiori, l’uomo è rimasto a terra agonizzante per trenta interminabili minuti, prima che un’ambulanza proveniente da Falcone lo trasportasse all’ospedale Barone Romeo, distante dal luogo del sinistro solo poche centinaia di metri.

Giovanni Cipriano si sarebbe spento in sala operatoria nelle prime ore del pomeriggio per via di un arresto cardiaco, causato probabilmente dalle gravissime ferite riportate durante lo scontro. Su disposizione del magistrato di turno, i due mezzi coinvolti nel tragico incidente sono stati posti sotto sequestro dal comando della polizia municipale per l’acquisizione di ulteriori elementi utili a chiarire la dinamica dell’impatto in cui ha perso la vita il sessantasettenne.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dell’intera comunità pattese, incredula e attonita per la perdita di uno stimato professionista, amante della vita, persona gioviale e sempre disponibile. L’architetto Giovanni Cipriano lascia una moglie e due figli poco più che ventenni.

In merito il 118 precisa che l’ambulanza, proveniente da Falcone perché il mezzo in dotazione all’ospedale di Patti era impegnato a Gioiosa Marea, è giunta sul luogo dell’incidente alle ore 9,33: tredici minuti dopo la chiamata giunta alla Centrale operativa del 118.