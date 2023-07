Auto contro scooter a Sinagra, 50enne trasportato in elisoccorso a Messina

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 14 a Sinagra all’imbocco della rotonda di piazza Quasimodo. Uno scooter, guidato un cinquantenne molto conosciuto in paese, all’imbocco della rotonda, si è scontrato con una Renault Modus che procedeva in senso contrario. Nell’impatto il conducente ha fatto un volo di qualche metro sull’asfalto mentre lo scooter è stato rimbalzato qualche metro indietro.

Alcune persone che si trovavano nel bar vicino alla rotatoria, vista la gravità della situazione, hanno chiamato il 118. Subito sul posto sono arrivati gli agenti municipali, il Sindaco, i volontari della protezione civile e due autoambulanze che hanno prestato i primi soccorsi. Il personale sanitario, dopo i controlli del caso, ha riscontrato la sospetta frattura di una gamba e un trauma cranico per questo l'uomo è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina. Trasportato al campo di calcio di Brolo è stato prelevato dall’elisoccorso. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.