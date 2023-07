Pace del Mela saluta commossa Domenico Pirrone, il 27enne centauro morto in un incidente: “Buono e gentile”

L'ultimo commosso saluto a Domenico Pirrone, il 27enne vittima dell'incidente motociclistico autonomo a San Filippo del Mela lo scorso 27 giugno, gli è stato appena rivolto nella chiesa Santa Maria della Visitazione a Pace del Mela. La celebrazione si è tenuta all'esterno della parrocchia per consentire alle tantissime persone di partecipare da vicino. A ricordare quanto Domenico fosse un ragazzo sempre buono e gentile è stato uno dei suoi più cari amici, che ha dato voce al suo dolore attraverso una lettera. "La nostra era un'amicizia profonda senza mai un litigio. Abbiamo parlato davvero di tutto. La vita con te è stata particolarmente dura. Mi hai insegnato il vero significato della libertà. Ti abbraccio come un fratello maggiore", ha detto con la voce rotta dalle lacrime. "A noi che soffriamo per questa assenza non ci venga mai meno la speranza", ha affermato il parroco, don Antonio Alfieri. Alla fine della celebrazione, alcuni amici vicini alla bara hanno lasciato volare verso il cielo i classici palloncini bianchi. Il corteo ha accompagnato il feretro con un lungo luapplauso. Ai funerali erano presenti il sindaco Mario La Malfa e amministratori comunali.