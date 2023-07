La calda estate dei concorsi: a Messina Servizi gli “scritti”

C’è l’estate delle vacanze al mare, dei grandi esodi, delle città che si svuotano, e c’è anche l’estate dei concorsi. Quelli che a Messina si stanno sviluppando in queste settimane e che proseguiranno all’ombra del solleone.

Sono quelli per il reclutamento di forze fresche a Palazzo Zanca e alla Messina Servizi. Ed è proprio dall’azienda che si occupa dell’igiene cittadina che sono arrivate le ultime novità in termini di calendario delle operazioni di selezione.

A una sola settimana dalla conclusione dei termini di partecipazione, sono stati resi noti ai candidati gli appuntamenti per la prova scritta il cui esito rappresenta uno dei due capisaldi della selezione. I primi a scendere in campo saranno i candidati ai 55 posti di operatore della scerbatura. Hanno fatto domanda in 891 e il loro test è previsto il 17 luglio, fra due settimane.

Il giorno successivo, martedì 18 luglio, sarà la volta dei 243 in corsa per le 5 posizioni aperte per il servizio di disinfestazione e derattizzazione della città. Il 19 luglio il gruppo più numeroso. Quello degli operatori per la raccolta differenziata e lo spazzamento. Per 24 posti si sono presentati il 2511. Si tratta dell’unico bando per il quale l’età massima è di 40 anni, che può essere elevata fino a 45 se ci fossero determinati carichi familiari .Tutti gli altri sono per under 30.

La chiusura spetterà al test per i 10 operatori del centro di raccolta di Pace per selezione e imballaggio del materiale della raccolta differenziata. E qui le domande sono state 369.

