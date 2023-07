Messina, da oggi via ai lavori per la ciclovia in centro città

Oggi partono i lavori per la realizzazione del prolungamento della pista ciclabile in centro città. Quell’anello nato una decina di anni fa sulla scorta della “visione” di Renato Accorinti e di Gaetano Cacciola non è mai entrato nelle “abitudini” della mobilità dei messinesi che, prima di montare in sella ad una bici e abbandonare le quattro ruote, ci pensano mille volte. Ma il percorso è corretto e infatti sarà rivisitata solo la struttura e verranno aggiunti altri sei km complessivi che consentiranno di realizzare un’unica pista da Villa Dante a Villa Mazzini. Il contratto fra il Comune e l’azienda che si è aggiudicata l’appalto (la Segnaletica Tre A di Atena Lucana, in provincia di Salerno) fu firmato a marzo ma la somma degli appalti anche in centro ha consigliato uno spostamento in estate dell’avvio. L’investimento del Comune sarà di 588mila euro.

L’intero percorso, sarà difeso da un cordolo. Di quelli di gomma, alti una decina di centimetri e sormontabili dai mezzi di soccorso in caso di necessità. Una decisione resa necessaria dalla permanente invasione dell’area riservata alle bici da parte delle auto o peggio l’utilizzo come posteggio. Il progetto si snoda in due direzioni: da un lato si punta a migliorare i 2,3 km di percorso attuale del quadrilatero Cavour, Garibaldi, Battisti e Cannizzaro, in modo da renderlo più sicuro.

