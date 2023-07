Minorenne aggredito e ferito vicino a locale notturno, s'indaga a Sant'Agata Militello

Sono in corso le indagini avviate dai carabinieri per capire le circostanze che hanno portato al ferimento di un ragazzo minorenne, avvenuto nella notte tra sabato e domenica nei pressi di un locale notturno nella zona di Caronia. Il giovane, residente in un centro dei Nebrodi, è stato infatti trasportato nottetempo all’ospedale di Sant’Agata Militello con traumi diffusi, contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo, tra cui agli arti ed al volto. Le ferite potrebbero essere compatibili con le conseguenze di un pestaggio, una rissa o comunque di una colluttazione. I sanitari, che hanno prontamente prestato le cure del caso, hanno tenuto il giovane sotto stretta osservazione per l’intera giornata di domenica quindi, dopo averlo sottoposto a consulenza specialistica maxillo facciale a Messina, lo hanno dimesso con una prognosi provvisoria di 30 giorni, salvo complicazioni. Sul caso si sono dunque subito messi al lavoro i carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra e della stazione di Caronia alla ricerca di tutti gli elementi utili che possano servire a fare piena luce sulla dinamica dell’episodio. In fase di acquisizione i filmati delle telecamere di video sorveglianza del locale notturno, per verificare se qualcuna di queste abbia ripreso quanto accaduto, oltre a varie testimonianze di persone che potrebbero fornire un contributo importante a fare chiarezza sui fatti.