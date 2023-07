Messina, ordinanze sulla movida estiva: scoppiano le polemiche anche alle Eolie

Non solo Messina. Le nuove ordinanze che regolano la movida estiva stanno facendo discutere anche in altre località della provincia. In questi giorni diversi sindaci, seguendo le linee dettate in Prefettura durante il vertice delle scorse settimane che punta ad armonizzare le regole che vigono in tutto il territorio della provincia, hanno siglato nuove ordinanze. Provvedimenti che arrivano a stagione ormai avviata e che in qualche caso hanno immediatamente scatenato polemiche. Appena ieri ha fatto discutere la nuova ordinanza del sindaco Federico Basile che ha leggeremente stretto le maglie a locali e lidi, riducendo gli orari e le possibilità di fare musica e serate danzanti. Immediato era stato il commento tranciante della Fiba Confesercenti, sull'argomento anche l'intervento del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Dario Carbone. Ma Messina non è l'unico caso.

In provincia

Proprio in queste ore a finire nel mirino della politica anche l'ordinanza di qualche giorno fa del sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, per disciplinare l'estate in tutte le Eolie, tranne Salina che ha comuni autonomi. Le nuove regole che riducono orari per i locali e i ristoranti e misure più ristrette per la musica hanno fatto registrare l'intervento del senatore messinese della Lega, Nino Germanà. "Voglio esprimere la mia piena solidarietà agli operatori turistici, ai commercianti e a tutti gli imprenditori fortemente danneggiati dall'ordinanza emessa dal sindaco Gullo che limita le attività collegate alla movida per tutto il mese d'agosto. Forse si è lasciato trasportare da un'onda di caldo – dice Germanà -e non si è soffermato sul fatto che l'economia delle isole Eolie sta iniziando solo adesso a riprendersi dopo gli anni del covid e della crisi e che questa è la prima vera estate del rilancio. Il provvedimento di Gullo è un colpo mortale ad un intero settore che poggia le sue basi sui flussi turistici nei pochi mesi estivi, soprattutto ad agosto. Con l'ordinanza anti-movida il sindaco sbatte la porta in faccia a migliaia di turisti, che rappresentano la principale risorsa economica del tessuto produttivo delle Eolie”. Per Germanà evidentemente il sindaco ha deciso di cambiare la vocazione di Lipari, Panarea, Stromboli, Vulcano, oppure ha deciso di trasformare l'isola in un condominio per pochi intimi. Nuove regole anche a Milazzo, il sindaco Pippo Midili ha siglato la nuova ordinanza anti movida selvaggia.