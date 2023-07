Paura sulla Messina-Catania, scontro tra mezzi pesanti: finiscono nella scarpata, feriti i due autisti

È di due autisti feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto all’alba di oggi sull’autostrada A18 Messina-Catania. Due mezzi pesanti che circolavano sulla carreggiata in direzione Catania sono rimasti coinvolti in un tamponamento al km 43,200, in territorio di Taormina, tra l’area di servizio Calatabiano ovest e il viadotto Alcantara. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un autoarticolato ha tamponato un autocompattatore dei rifiuti che lo precedeva e dopo l’impatto entrambi sono finiti nella scarpata sottostante l’arteria autostradale: il camion dei rifiuti è scivolato nei terreni adiacenti, mentre il tir è rimasto per metà in bilico sul pendio, con la parte posteriore sulla sede stradale ad occupare le corsie di emergenza e marcia e parzialmente anche quella di sorpasso. Ad avere la peggio è stato l'autista del mezzo della nettezza urbana, che ha riportato traumi più gravi: sull'A18 sono intervenuti l'ambulanza del 118 e alle 6.30 è atterrato l'elisoccorso per condurlo in ospedale. Sul posto la Polizia stradale di Giardini Naxos per disciplinare la viabilità e ricostruire l'incidente. Code e rallentamenti in direzione Catania.