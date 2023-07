Milazzo: discoteche, locali, alcol e distributori. Le regole dell’ordinanza sulla movida

Anche a Milazzo arriva l’ordinanza anti-movida selvaggia. A firmarla ieri il sindaco Pippo Midili, a seguito anche di quanto emerso nel tavolo tecnico convocato nei giorni scorsi dal prefetto di Messina per regolamentare gli orari e contemperare così le esigenze dei titolari dei locali e dei residenti che, spesso esasperati per quello che avviene nelle ore notturne, protestano con le istituzioni locali e la stessa prefettura.

Il provvedimento del sindaco è diversificato in virtù dell’attività svolta. Così l’unica discoteca operante a Milazzo potrà svolgere attività musicale sino alle 3.30, mentre la stretta riguarda gli altri locali e soprattutto i distributori automatici di bevande, che solitamente svolgono il servizio h24. D’ora in avanti non potranno più farlo. Infatti il provvedimento firmato dal sindaco prevede la disattivazione della distribuzione di bevande alcoliche a partire dalle 22 e fino alle 7 del giorno successivo, nel periodo compreso tra il primo giugno al 31 ottobre e dalle 20.30 fino alle 7 del mattino successivo nel periodo invernale, ovvero tra il 1 ottobre e il 30 maggio. Una stretta soprattutto per evitare che i minori possano facilmente procurarsi vino e bevande alcoliche.

Ai pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di Scia, è invece consentita l’organizzazione di serate di trattenimento musicale, senza invito al ballo, dalle 19 all’1, con 30 minuti di tolleranza per consentire lo sgombero del locale, nei giorni di lunedì, mercoledì e domenica nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre e dalle 19 all’1.30 nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato, sempre con tolleranza di 30 minuti per consentire lo sgombero del locale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina