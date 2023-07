Industria Felix: il premio a SES e alle eccellenze del Sud che produce e non si arrende

L'imprenditoria positiva, performante, che sta sul mercato rispettando le regole e tenendo i conti in ordine, con attenzione al capitale umano e alla sostenibilità. E' l'imprenditoria premiata da Industria Felix Magazine, il trimestrale in allegato con il Sole 24Ore ideato e diretto da Michele Montemurro che promuove con l'agenzia d'informazioni commerciali Cerved un'articolata analisi oggettiva dei bilanci delle aziende italiane, selezionando poi quelle che risultano essere più efficienti e competitive. Tra esse anche Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, cui è stata conferita l'Alta Onorificenza di Bilancio ritirata dal presidente e direttore editoriale Lino Morgante.

La SES è stata premiata ad Acaya, in provincia di Lecce, assieme ad 86 aziende con sede legale in Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia e Calabria. Tra esse in Sicilia il Gruppo Arena per la grande distribuzione, la Ved di Siracusa per la logistica petrolifera, Fiasconaro e Dolfin per la produzione dolciaria; in Calabria il maestro orafo Gerardo Sacco, la Callipo, la Marrelli Health, migliori aziende per la regione nei rispettivi settori.

Un momento di networking, d'incontro e confronto, di proficuo scambio di esperienze dell'Italia che produce, senza arrendersi alle difficoltà che, soprattutto al Sud, frenano lo sviluppo. A richiamarle è stato il presidente Morgante, presente con il vicepresidente Giuseppe Ilacqua, auspicando una maggiore incisività nell'ottenere sostegno istituzionale, servizi e infrastrutture.

I dettagli dell'inchiesta e le autorevoli partneship

I dettagli dell'inchiesta sui bilanci, fondata in maniera oggettiva su algoritmi originali, sono stati illustrati dal direttore Montemurro, che ha anche presentato l'ultimo numero del trimestrale, appena pubblicato con un'inchiesta sull'intelligenza artificiale e il futuro delle imprese.

Le prospettive di crescita delle aziende delle diverse regioni interessate sono state delineate da Dino Covino, Credit Collection Sales Director di Cerved. Dai dati analizzati, è emerso che le piccole e medie imprese di Puglia (9,9%), Molise (9,8%) e Basilicata (9,4%) sono cresciute di più della media nazionale (9,1%) tra il 2022 e il 2019, mentre Sicilia (8,1%) e Calabria (5,3%) invece stentano avendo una percentuale inferiore.

L'evento è promosso da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Simest, Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, Università di Foggia, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group.

Durante l’evento condotto dalla caposervizio del TG1 Maria Soave sono intervenuti il presidente di Invimit e consigliere d’amministrazione di Leonardo Nuccio Altieri, Marco Gabbiani, Piero Laterza, Giuseppe Corvo e Giuseppe Caruso (Banca Mediolanum), Giovanni Palasciano e Cosimo De Musso (Ria Grant Thornton), Valerio Locatelli e Alessandro Mattii (M&L Consulting Group), Giovanni Riefoli (Plus Innovation), Mariangela Caroprese (Università di Foggia), i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi e Francesco Lenoci, Pasquale La Pesa e Vito Clemente (A.C. Industria Felix), Giordano Sassaroli (ELITE). Le conclusioni sono state affidate al professor Cesare Pozzi (Luiss) e all’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci.

Le motivazioni dei riconoscimenti

Queste le aziende premiate con sede legale in Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia e Calabria, con le motivazioni delle onorificenze assegnate dal comitato scientifico presieduto dal prof. Cesare Pozzi (Università Luiss Guido Carli).

PUGLIA (26). Bari (12): Accademia Italiana Medici Specializzandi S.R.L., Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Acquedotto Pugliese S.P.A., Miglior impresa dei settori energia e utility per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; C.M.C. S.R.L., Miglior impresa a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Daken S.P.A., Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Dirello S.R.L., Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Domar S.P.A., Miglior impresa a vocazione internazionale con sede legale nella regione Puglia e migliore media impresa con sede legale nella provincia di Bari per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Fusillo Sebastiano S.R.L., Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Neos Restauri S.R.L., Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Ondapack Sud S.P.A., Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Planetek Italia S.R.L., Migliore pmi innovativa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Sachim S.R.L. (Società per le applicazioni chimiche tessili), Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Siciliani S.P.A. - Industria Lavorazione Carne, Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia. Lecce (5): D.F.V. S.R.L., Miglior impresa del settore metalli per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Deghi S.P.A., Miglior impresa del settore commercio online per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Ediltunnel S.P.A., Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Leo Shoes S.R.L., Miglior impresa del settore moda con sede legale nella regione Puglia e migliore grande impresa con sede legale nella provincia di Lecce per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Links S.P.A., Miglior impresa del settore servizi innovativi per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia. Taranto (5): Due Esse Christmas S.R.L., Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; General Trade S.P.A., Miglior impresa del settore commercio con sede legale nella regione Puglia e migliore grande impresa con sede legale nella provincia di Taranto per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Nurith S.P.A., Migliore media impresa con sede legale nella provincia di Taranto e tra le migliori imprese a vocazione internazionale con sede legale nella regione Puglia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Progeva S.R.L., Miglior impresa del settore ambiente per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Vestas Blades Italia S.R.L. Unipersonale, Miglior impresa del settore meccanica per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia. Brindisi (2): Calzaturificio Panda Sport, Miglior impresa a conduzione straniera per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia; Lepore Mare S.P.A., Migliore grande impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Brindisi. Barletta Andria Trani (1): Silvestris Infissi S.R.L., Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di BAT. Foggia (1): Tecnologie Materiali Compositi S.R.L., Miglior impresa del settore aerospazio per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Puglia.

BASILICATA (16). Potenza (9): C.O.M. S.C.P.A., Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata; C.T.I. S.R.L, Miglior impresa del settore metalli per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata; Cantine Del Notaio Società Agricola A R.L., Miglior impresa del settore vitivinicoltura per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata; Green To Green Società Agricola A R.L., Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata; Italtipici S.R.L., Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata; Poli - San S.R.L., Miglior impresa del settore sanità per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata; Qui Discount S.P.A., Miglior impresa del settore commercio per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata; Sei Energia S.R.L., Miglior impresa dei settori energia e utility per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata; Società Cooperativa Cantina Di Venosa A R.L., Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata. Matera (7): Agrisole S.R.L., Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata; Cascione Autotrasporti S.R.L., Miglior impresa dei settori logistica e trasporti per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata; Egoitaliano S.R.L., Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Matera; Impes Service S.P.A., Migliore grande impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Matera; La Siritide S.R.L., Miglior impresa del settore turismo e tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata; Mv Extrusion S.P.A., Miglior impresa dei settori costruzioni ed edilizia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata; Tescom S.R.L., Miglior impresa dei settori comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Basilicata.

CALABRIA (16). Catanzaro (5): Main Solution S.R.L., Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Calabria; S.T.I. Società Trasporti Internazionali S.R.L., Miglior impresa a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Calabria; Sicma S.R.L., Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Calabria; Sider 2012 S.R.L., Miglior impresa del settore metalli e tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Calabria; Tutto Calabria di A. Celli S.R.L., Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Catanzaro. Cosenza (4): Altilia S.R.L., Migliore pmi innovativa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Calabria; Edil Mar Marino Saverio S.R.L., Miglior impresa dei settori comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Calabria; Gli Artigiani Del Riposo S.R.L., Miglior impresa del settore sistema casa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Calabria; Pirossigeno S.R.L., Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Cosenza. Reggio Calabria (3): Beautyprof S.P.A., Tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Calabria; Biemme Finestre S.R.L., Miglior impresa dei settori costruzioni ed edilizia e a vocazione internazionale con sede legale nella regione Calabria e migliore media impresa con sede legale nella provincia di Reggio Calabria per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; Lp Group S.R.L., Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Calabria. Crotone (2): Gerardo Sacco & C. S.R.L., Miglior impresa del settore moda per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Calabria; Marrelli Health S.R.L., Miglior impresa del settore sanità e tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Calabria. Vibo Valentia (2): Europa Sud S.R.L., Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Vibo Valentia; Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.R.L., Miglior impresa del settore agroalimentare con sede legale nella regione Calabria e migliore grande impresa con sede legale nella provincia di Vibo Valentia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved.

SICILIA (16). Catania (7): Anastasi S.R.L., Miglior impresa del settore agroalimentare per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Sicilia; Bionap S.R.L., Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Sicilia; Bruno S.P.A, Migliore grande impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Catania; Dolfin S.P.A., Miglior impresa a vocazione internazionale con sede legale nella regione Sicilia e migliore media impresa con sede legale nella provincia di Catania per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved; L.R. Flavours & Fragrances Industries S.P.A., Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Catania; Metal Ferrosi S.R.L., Tra le migliori imprese a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Sicilia; Sider Sipe S.P.A., Miglior impresa del settore metalli per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Sicilia. Siracusa (3): Ge.S.P.I Gestione Servizi Portuali e Industriali S.R.L., Miglior impresa del settore ambiente per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Sicilia; Irem S.P.A., Migliore grande impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Siracusa; Vetroresina Engineering Development S.R.L., Miglior impresa a conduzione under 40 e tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Sicilia. Caltanissetta (1): Roma Costruzioni S.R.L., Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Caltanissetta. Enna (1): Fratelli Arena S.R.L., Miglior impresa del settore commercio con sede legale nella regione Sicilia e migliore grande impresa con sede legale nella provincia di Enna per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved. Messina (1): S.E.S. Società Editrice Sud S.P.A., Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Messina. Palermo (1): Fiasconaro S.R.L., Migliore media impresa e tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Sicilia. Ragusa: (1): Società Italiana Sterilizzazioni S.P.A., Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Sicilia. Trapani (1): Cicli Lombardo S.P.A., Migliore media impresa con sede legale nella provincia di Trapani e tra le migliori imprese a vocazione internazionale con sede legale nella regione Sicilia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved.

MOLISE (12). Isernia (7): Advanced Accelerator Applications (Italy) S.R.L. (Advanced Accelerator Applications, a Novartis Company), Miglior impresa dei settori chimica e farmaceutica per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise; Biogroup S.P.A. Società Benefit, Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise; Di Iorio S.P.A., Migliore piccola impresa e tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise; Gestione Orizzonti S.R.L., Miglior impresa del settore turismo per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise; Grafica Isernina S.R.L., Miglior impresa dei settori comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise; Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.P.A., Miglior impresa del settore sanità per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise; Valentino S.R.L., Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise. Campobasso (5): I.T.S. S.R.L., Miglior impresa a conduzione under 40 per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise; Neulift Service Molise S.R.L., Miglior impresa del settore meccanica per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise; Ortofrutta Sol Sud Società Cooperativa Agricola Organizzazione di Produttori, Migliore grande impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Campobasso; Sallustio S.R.L., Migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise; Società Cooperativa Cantina Sociale San Zenone S.R.L. Montenero di Bisaccia, Miglior impresa del settore vitivinicoltura per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise.