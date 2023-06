Messina, l’abbonamento a costo “simbolico” all’ Atm va a ruba

Un’occasione da non perdere. Sembra che sia questa la valutazione fatta da tantissimi messinesi rispetto all’offerta di Atm “MoveMe”. Nei soli primi 3 giorni d’apertura della campagna sono già arrivate 2700 richieste di ottenere uno dei due abbonamenti a prezzi scontatissimi. Di gran lunga è stato preferito il pacchetto con la “tessera” per muoversi sui mezzi, perché solo 170 hanno scelto quello che aggiungeva anche l’opzione parcheggio. Per capire il valore oggettivo del dato dei primi tre giorni basti pensare che l’Atm ha in “pancia” 15mila abbonamenti di varia durata temporale ( da un mese ad un anno), che 4000 di questi sono gratuiti per gli studenti e che altri 3200 sono per gli universitari. Inoltre 6000, tutti bimestrali, sono stati sottoscritti con il bonus trasporti del governo. “MoveMe” è un abbonamento annuale di Atm per il servizio di trasporto pubblico locale alla tariffa agevolata di 20 euro. Di fatto, viene riconosciuto un incentivo di 230 euro, coperto interamente dal Comune grazie a fondi europei (3,6 mln) legati alla ripresa dopo la pandemia. C’è un tetto massimo: 11.600 abbonamenti. Chi avrà sottoscritto l'abbonamento a bus e tram avrà la possibilità di accedere ad un ulteriore abbonamento a tariffa agevolata, per i parcheggi di interscambio, al costo di appena 100 euro. In questo caso l'incentivo è di ben 900 euro (anch'esso a carico del Comune), visto che un abbonamento annuale, a prezzo pieno, costa mille euro. Anche per la sosta c'è un limite massimo di abbonamenti, pari a mille.

