Messina, grigliata vista mare sulla spiaggia del Ringo. La Municipale sospende il barbecue improvvisato

Non solo per il bagno e la tintarella. La nuova spiaggia del Ringo ha attratto anche gli appassionati del barbecue. Un gruppo di giovani ha ben pensato di accendere la carbonella e di arrostire la carne. L’effetto immediato è stato quello della colonna fumo che ha invaso il viale della Libertà. Dalla quinta municipalità la segnalazione dell’allestimento estemporaneo in una spiaggia attrezzata da poche settimane, alla polizia municipale con l’intervento degli ispettori Davide Villarà e Andrea Previti che hanno sospeso la grigliata vista mare.