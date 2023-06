Messina, camper in fiamme al rione Taormina: in salvo una ragazza che viveva all'interno

Un rogo ha completamente distrutto un vecchio camper parcheggiato nella zona di Gazzi. All'interno viveva una giovane la quale sostiene che le fiamme siano state appiccate quando ancora lei si trovava nell'abitacolo ma è riuscita a mettersi in salvo non appena visto il fumo che si sprigionava. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine. Pare che la giovane mancasse da casa da due settimane e che i genitori ne avessero denunciato la scomparsa

