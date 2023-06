Ospedale di S. Agata Militello: pochi medici, pazienti dirottati a Milazzo per urgenze e attività chirurgiche

Un’altra picconata alla funzionalità, già fortemente precaria, dell’ospedale di S. Agata Militello con un altro reparto in gravissima sofferenza che pare destinato ad un futuro a dir poco tenebroso.

L’Unita operativa complessa di Ortopedia a partire dai prossimi giorni potrà infatti garantire soltanto le prestazioni in regime ambulatoriale nel turno antimeridiano, mentre le urgenze e le attività chirurgiche ordinarie saranno demandate al presidio ospedaliero di Milazzo.

È quanto recita una disposizione, firmata dal commissario straordinario dell’Asp 5 di Messina, Bernardo Alagna, che destina il personale medico ortopedico in servizio al nosocomio santagatese a supporto dell’unità di ortopedia del “Fogliani” di Milazzo.

Una decisione motivata formalmente dalla «cronica carenza di risorse umane nei presìdi ospedalieri» a cui si è deciso dunque di far fronte con una sorta di ottimizzazione concertata delle forze disponibili, «soluzione tampone, nelle more di assunzione di nuovo personale».

Il provvedimento ad efficacia immediata, che riguarda anche gli ortopedici dell’ospedale di Patti, sebbene a carattere temporaneo fino al prossimo 30 settembre, ha come inevitabile conseguenza l’impoverimento dell’ortopedia santagatese, storicamente d’eccellenza, riferimento per la vasta area dei Nebrodi e presidio fondamentale in particolar modo per la traumatologia, sebbene alle prese con importanti criticità d’organico i cui risvolti si paventavano da tempo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina