Messina, come e quando l'isola pedonale di viale San Martino diventerà per sempre

L’isola pedonale, così come la stiamo vedendo in questa ultima versione, proseguirà ancora per tutta l’estate e anche per buona parte dell’autunno. La decisione sarà formalizzata oggi o al massimo domani, quando la Giunta deciderà i termini della proroga che potrebbe essere anche fino a novembre.

È questo il frutto della “concertazione” che si è sviluppata in questi giorni fra il sindaco e i commercianti dell’area di viale San Martino. Si tratta di una marcia di avvicinamento a quella che sarà la versione definitiva dell’area e che, conferma l’amministrazione, sarà comunque resa a disposizione dei pedoni h24. Intanto si proseguirà ancora per quattro o cinque mesi con la formula week end, cioè con la chiusura alle auto, solo dal venerdì notte alla domenica.

«Stiamo avendo interlocuzioni serrata con i rappresentanti dei commercianti della zona – dice Basile –.

Ci hanno fatto delle richieste di buon senso per poter arrivare alla pedonalizzazione in maniera utile a tutti e ritengo che potremo dare seguito a queste proposte che peraltro erano già nella nostra programmazione. Abbiamo deciso di prorogare l’attuale formula per qualche altro mese proprio per avere il tempo di realizzare quelle “migliorie”, di aggiungere quei servizi necessari. Una volta fatti passeremo alla pedonalizzazione integrale, sapendo che tutte gli interessati saranno concordi».

Ma quali sono le richieste dei commercianti del Viale che si sono uniti in un comitato composto da 44 rappresentanti?

Chiedono che, prima della chiusura al traffico, venga aperto il parcheggio più a valle di viale Europa. In quest’ottica il vicesindaco assicura che in una decina di giorni dovrebbe esserci il via libera. Vorrebbero anche che siano attivati bus navetta che dai parcheggi d’interscambio, portano al centro città. L’Atm e il Comune hanno già preparato una nuova rete di collegamenti in tal senso, e l’approvazione del nuovo contratto di servizio, ne garantirà l’avvio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina