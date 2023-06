Ponte sullo Stretto, le tappe del cantiere: tutte le date verso la prima pietra

La “Stretto di Messina” torna operativa, c’è il cronoprogramma che scandisce le tappe da ora all’estate del 2024 e c’è anche il consenso-sostegno della Commissione europea, così come garantito dalla “ministra” dei Trasporti dell’Unione, la romena Adina Ioana Valean. «È una giornata storica», ha detto ieri il vicepremier Matteo Salvini.

Entro il 30 giugno si procederà alla nomina del nuovo Comitato scientifico, previsto dalla legge votata dal Parlamento lo scorso 30 maggio. Il Comitato avrà una funzione di supporto e di vigilanza sull’andamento delle varie fasi, a cominciare da quella relativa all’aggiornamento del progetto definitivo. Entro il 31 luglio – ma si prevede che i tempi siano molto più rapidi – verrà riattivato il contratto con il Consorzio Eurolink, che si aggiudicò la gara internazionale per il General contractor e che raggruppa le imprese confluite in Webuild (le ex Impregilo e Salini) insieme con alcune delle più importanti aziende mondiali nel settore delle costruzioni, a partire dalla spagnola Sacyr e dalla giapponese Ihi Corporation.

Entro il 30 settembre dovrà essere pronta la relazione di aggiornamento del progetto definitivo. Ed entro il 31 dicembre del 2023 (ma anche in questo caso, l’obiettivo è di ridurre i tempi prefissati), dovrà essere acquisita l'approvazione da parte del Comitato scientifico. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato, munito di tutte le autorizzazioni previste, entro il 30 giugno 2024. Con l’approvazione da parte del Cda della “Stretto di Messina” e la conclusione di tutto l’iter tecnico-burocratico, entro il 31 luglio 2024 è previsto l’avvio della fase di cantierizzazione, che comprende ovviamente non solo il Ponte in senso stretto ma anche le altre indispensabili opere di connessione territoriale e collegamento viario e ferroviario.

