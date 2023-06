Paura a Savoca, auto in fiamme in pieno giorno davanti alla biblioteca comunale

Un’autovettura in fiamme ha interrotto la tranquillità del centro storico di Savoca. Poco dopo mezzogiorno una monovolume Fiat Ulysse, in transito lungo la via Pineta, la Strada provinciale 19 che conduce a Casalvecchio Siculo, ha preso fuoco davanti la biblioteca comunale, sotto al municipio. A bordo vi era una famiglia di Santa Teresa di Riva e il conducente, una volta notato il fumo fuoriuscire dal vano motore, ha fatto allontanare la moglie, i due figli e un cagnolino, cercando di domare le fiamme.

L’uomo ha prelevato dalla vicina farmacia un estintore, mentre un altro è stato adoperato nel frattempo dai volontari del Servizio civile della biblioteca, ma nulla hanno potuto davanti l’avanzare del fuoco, che ha avvolto l’autovettura tra lo sguardo incredulo di residenti e turisti. Scattato l’allarme sono giunti a Savoca i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni, che hanno spento l’incendio nel giro di pochi minuti, mettendo in sicurezza ciò che restava della Fiat Ulysse e le strutture circostanti. Le fiamme hanno danneggiato le vetrate di ingresso dei bagni pubblici (ieri fortunatamente chiusi per l’interruzione idrica), la facciata dell’edificio, l’insegna e alcuni impianti del ristorante che si trova al primo piano, in quel momento chiuso al pubblico.