Doppio incidente autonomo a San Filippo del Mela e a Rodì Milici: due giovani ricoverati a Messina e a Catania

Momenti di forte apprensione per due giovani di Pace del Mela, che nella giornata di ieri sono stati coinvolti in due incidenti stradali autonomi. Il primo si è verificato a Rodì Milici, intorno alle 12. A.I., 36 anni, stava viaggiando su una moto di grossa cilindrata quando ha perso il controllo. Il giovane è stato trasportato prima all'ospedale Fogliani di Milazzo dove ha subìto un intervento chirurgico e, nella giornata odierna, è stato trasferito in elisoccorso a Catania.

Sempre ieri, intorno alle 13, a San Filippo del Mela, sul corso Garibaldi della frazione Olivarella, un ragazzo di 27 anni, D.P., di Pace del Mela, ha perso il controllo del suo scooter. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. Nonostante indossasse il casco, il giovane ha riportato fratture multiple al viso. Si trova in Rianimazione al Policlinico di Messina.