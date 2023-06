Taormina, arriva la proroga di sei mesi per la cardiochirurgia pediatrica

In attesa di una svolta definitiva, è ufficiale la permanenza almeno per il momento del Ccpm a Taormina. Asp Messina e Bambino Gesù di Roma hanno formalizzato l'accordo che ha così prolungato l'attività del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica per altri 6 mesi. La convenzione che sarebbe terminata il 31 luglio prossimo è stata allungata e la firma degli atti pone la nuova data di scadenza al 31 gennaio 2024. Dopo questa intesa ratificata dalla parti, ora l'attenzione si sposta tutta su Roma, dove prosegue il pressing della Regione Siciliana affinché si possa dare alla Cardiochirurgia di Taormina una deroga rispetto al decreto Balduzzi che autorizza una sola Cardiochirurgia pediatrica ogni 5 milioni di abitanti. La Regione chiede che si possa avere così complessivamente una doppia presenza in Sicilia, di una Cardiochirurgia a Palermo, che sta per aprire, e quella già attiva dal 2001 a Taormina e dal 2010 gestita proprio dal Bambino Gesù di Roma.

