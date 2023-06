Si schianta al suolo con lo scooter: grave 23enne di Taormina. Indagini sulla dinamica dell'incidente

Un incidente che rischia di avere gravi conseguenze si è verificato nelle scorse ore a Trappitello, sulla SS185, all'imbocco di Via Francavilla. Un giovane taorminese di 23 anni, I.P. viaggiava, infatti, a bordo del suo scooter ma in pochi istanti è finito rovinosamente a terra e l'impatto è stato tremendo. Sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine riguardanti la dinamica dell'incidente ma a quanto pare il giovane sarebbe stato investito da un'auto, senza essere soccorso. L'episodio è avvenuto nel punto di ingresso e uscita di Trappitello, ed in questo caso il 23enne viaggiava in uscita dalla frazione taorminese verso le rampe che poi portano all'incrocio tra il casello A18, Calcarone e Giardini.