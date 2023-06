Un incidente con la spazzatrice gli costò la vita a Pace, da rifare il processo per la morte dell'operaio Antonio Tomasello

Tutto da rifare nel processo per la morte di Antonino Tomasello, operaio di Messinambiente che perse la vita nel luglio del 2014 in un incidente con la spazzatrice a Pace, a Messina. Lo ha deciso la quarta sezione della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso della procura generale e della parte civile annullando la sentenza di assoluzione nei confronti di ex amministratori della società e responsabili della sicurezza e rinviando per un nuovo giudizio davanti alla Corte di appello di Messina.

Il processo d’appello si era concluso nel 2021 con sette assoluzioni. La Corte d’appello aveva riformato la sentenza di primo grado che aveva deciso sette condanne a 8 mesi per omicidio colposo. Altre due persone erano state assolte. In appello l’assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste» era arrivata anche per Natale Cucè, responsabile del servizio di prevenzione e protezione di Messinambiente spa, Armando Di Maria, amministratore unico e poi liquidatore di Messinambiente spa, Antonino Miloro, all’epoca direttore tecnico di Messinambiente spa, Claudio Sindoni, dirigente responsabile del settore servizi di Messinambiente spa, e Pietro Arrigo, Roberto Lisi e Cesare Sindoni, addetti al servizio di prevenzione e protezione di Messinambiente spa (le cariche si riferiscono a quelle ricoperte all’epoca dei fatti). Contro le sette assoluzioni dell’appello hanno presentato ricorso in Cassazione sia la parte civile, rappresentata dall’avvocato Maria Manuele, che la procura generale.

I giudici della Cassazione hanno annullato con rinvio per un nuovo giudizio davanti ad un’altra sezione della Corte d’appello di Messina. L’inchiesta ha puntato l’attenzione sulla sicurezza. Quel giorno Tomasello perse la vita mentre era alla guida di una spazzatrice finita nel greto asciutto del torrente Pace.