Messina, una voce per l'Ucraina: concerto di beneficenza stasera alla Laudamo

Una voce per l' Ucraina. Concerto di beneficienza questa sera alle 20,30 alla Sala Laudamo. Si esibirà la soprano Oleksandra Chaikovska accompagnata al piano dal maestro Salvatore Messina. I proventi saranno devoluti in favore della popolazione Ucraina vittima della guerra e degli sfollati che vivono a Messina. Ad organizzare la chiesa ortodossa guidata da padre Giovanni Amante. La giovane cantante Ucraina è studentessa dell'Accademia Nazionale di Musica di Odessa intitolata a Nezhdanova in Ucraina, nella classe della professoressa Stakhovska Elena.

Vincitrice del 1° premio "Les étoiles de Paris" nel 2019. Vincitrice di concorsi, si è esibita in diversi festival in Inghilterra, Macedonia, Repubblica Ceca, Francia, Ucraina. È stata componente dello studio d'opera a Mykolaiv, Ucraina (2015-2019).

Attualmente è studentessa ospite del Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina. Ha partecipato a svariati concerti ove ha rappresentato l’Istituzione che la sta ospitando, riscuotendo notevoli consensi.

Ha partecipato al Gran Galà Internazionale DONARTE 2022 dedicato alla sensibilizzazione sociale sulla donazione di organi e trapianti, al Palacultura Antonello da Messina. Ha partecipato come cantante ospite a varie trasmissioni televisive su R.T.P.