Paura sulla A20 Messina-Palermo. Auto si ribalta tra Brolo e Patti: un ferito in ospedale

Incidente per fortuna senza gravi conseguenze nel pomeriggio di oggi sulla autostrada A20 Messina-Palermo, all’interno della galleria Petraro, tra gli svincoli di Brolo e Patti. Secondo una prima ricostruzione, un’auto Nissan Qashqai, condotta da un uomo che procedeva in direzione Messina, avrebbe perso aderenza impattando con un mezzo di servizio di un’impresa che sta eseguendo dei lavori sul posto, in un tratto di autostrada parzializzato ad una sola corsia proprio per consentire le opere strutturali.

L’autovettura ha quindi terminato la sua corsa ribaltata. Fortunatamente, come detto, non ci sono state gravi conseguenze, con il conducente dell’auto lievemente ferito, che è stato prontamente soccorso, in attesa del trasporto in ospedale per gli accertamenti. Sul posto i mezzi del soccorso stradale ed una pattuglia della Polstrada di Sant’Agata Militello. Si registrano rallentamenti del traffico su quel tratto di A20, in attesa della rimozione del mezzo.