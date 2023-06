Milazzo, Ipab Lucifero: dopo il ribaltone torna quasi la quiete

Clima quasi sereno e animi apparentemente distesi. Almeno formalmente. La prima seduta del Cda della Fondazione Lucifero guidato dal neo presidente Franco Scicolone non ha fatto registrare polemiche o contrapposizioni e alla fine i punti all’ordine del giorno sono stati affrontati col comune intento di adottare le soluzioni migliori nell’esclusivo interesse dell’Ipab. E già questa è notizia.

Il direttivo ha definito, infatti, il progetto della colonia estiva che, come lo scorso anno, sarà strutturata in tre turni, seguendo nella previsione delle quote che dovranno essere pagate dai partecipanti secondo il criterio dell’Isee. Toccherà agli uffici definire il periodo d’inizio, che sarà tra fine mese e la prima settimana di luglio. Che la colonia si realizzi, oltre ad un preciso adempimento statutario è una risposta che si doveva alla comunità. L’altro punto affrontato, anche se alla fine non si è deliberato, era quello delle attività portate avanti attualmente dall’associazione “Il Giglio”. «Attività – ha detto Scicolone – che mai nessuno ha messo in discussione sotto il profilo sostanziale, bensì relativamente all’affidamento che deve avvenire nel rispetto di precisi parametri previsti dalla legge». Ma nel frattempo il nodo è stato quello dell’inizio dei lavori previsti dal progetto di efficientamento energetico della Fondazione finanziato dalla Regione con due milioni di euro. Sostanzialmente si è convenuto con quanto era emerso nelle scorse settimane, ovvero si cercherà di mantenere i servizi previsti dallo Statuto, contemperandoli con quelli imposti dalle esigenze di un cantiere aperto. Non è escluso quindi che si possa puntare ad una formula diversa dalla coprogettazione ma comunque tale da permettere lo svolgimento delle attività.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina