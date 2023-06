Il fermo delle navi della Caronte & Tourist mette in ginocchio le Eolie. Gullo: "Abbiamo toccato il fondo"

Senza le navi, sequestrate dalla Guardia di finanza, le Isole Eolie si ritrovano improvvisamente, a stagione turistica già partita, con enormi difficoltà, soprattutto per l’ approvvigionamento dei rifornimenti alimentari.

Saltate quasi tutte le corse da e per l’arcipelago. Si registrano forti disagi, in particolare nelle isole più piccole dove cominciano a scarseggiare i prodotti freschi e le derrate alimentari. Una situazione di alta criticità, che se non verrà risolta entro le prossime 24 ore, rischia di mettere in ginocchio l’economia delle isole con la paralisi di tutti i comparti economici.

"Non ho letto i provvedimenti – dice il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo - ma tutto mi sembra gravissimo. Da quando i collegamenti sono stati privatizzati c’è stato un progressivo peggioramento, il profitto non si concilia con i bisogni sociali, ma ora abbiamo toccato il fondo". “Sono venuto a conoscenza – afferma l’albergatore Emanuele Carnevale di Lipari- che hanno sequestrato altre navi che collegano le isole Eolie tra loro e con la terra ferma. L’ennesima mortificazione dell’arcipelago eoliano che tra pochi giorni rischia di entrare in una crisi senza vie di uscita. Bloccare un servizio pubblico essenziale come i collegamenti marittimi da e per le isole può in questo momento provocare danni incalcolabili sia sociali che economici a tutta la comunità eoliana. Per questo, ognuno per la sua parte, deve intervenire, con immediatezza, al fine di garantire la continuità territoriale delle isole siciliane, come previsto dalla nostra costituzione.” “A questo punto – dice l’ex Sindaco di Santa Marina Salina, Massimo Lo Schiavo - forse si vuole distruggere totalmente l'economia delle isole Eolie, e non solo!.. paradossale tutto ciò ad apertura di una stagione difficile e già in ritardo''.