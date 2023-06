Milazzo, si avvicina il trasferimento del Commissariato di pubblica sicurezza: tre le destinazioni in lizza

Si avvicina a grandi passi il trasferimento del Commissariato di pubblica sicurezza dagli uffici di Milazzo in cui è attualmente ubicato. E la nuova destinazione sarà in uno dei comuni tra San Filippo del Mela, Pace del Mela e Merì. La Prefettura di Messina sta infatti valutando ed effettuando una ricognizione delle offerte prevenute, relative a un bando emanato di recente dallo stesso Palazzo del Governo e che vedeva come termine ultimo la data del 15 giugno scorso. In precedenza era andato deserto analogo avviso, finalizzato alla ricerca di strutture “ospitanti” sul territorio della città mamertina.