Bici elettriche e bike sharing, a Capo d'Orlando l’idea torna di nuovo d’attualità

Il paese delle bici, come viene appellato Capo d’Orlando per l’enorme numero di due ruote posseduto dalla sua popolazione, potrebbe finalmente offrire ai turisti ed ai villeggianti un servizio di bike sharing così da poter girovagare più agilmente e senza inquinare nel massimo rispetto della natura e con la possibilità di vedere ancora meglio i tanti splendidi luoghi che la cittadina offre.

Dopo vari tentativi andati a vuoto, Palazzo Europa ritenta nell’impresa di assegnare la gestione del servizio a privati concedendo l’uso di due stazioni bike sharing da tempo installate e 10 bici elettrice già in deposito.

La Giunta del primo cittadino, Franco Ingrillì, su proposta dell’assessore al Turismo, Giacomo Miracola, ha dato mandato al responsabile dell’Area Amministrativa, Salvatore Claudio Rizzo, di procedere nell’individuazione di un privato gestore.

Le due stazioni di bike elettriche attualmente disponibili sono quelle di piazza Caracciolo e di villa Bagnoli mentre per quanto riguarda le dieci bici elettriche molto probabilmente avranno bisogno anch’esse , visto il tempo prolungato di inattività, di un’ accurata revisione.

