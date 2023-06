Concorsi al Comune di Messina, le graduatorie e le date degli scritti

Prosegue la lunga procedura per l’assunzione dei 341 dipendenti di Palazzo Zanca. Venerdì pomeriggio sono stati pubblicati i risultati di altri due test preselettivi per altrettanti profili richiesti da Palazzo Zanca che vorrebbe metterli sotto contratto nel prossimo autunno. Le commissioni hanno esitato e il direttore generale Puccio ha pubblicato la determina con cui sono stati resi noti i risultati delle prove per Istruttori tecnici e per Avvocati. Anche in questo caso, a presentarsi concretamente alla prova molti meno candidati di quanti fossero stati gli iscritti.

Istruttori tecnici

Partiamo dagli istruttori tecnici. Essendo una categoria C, era sufficiente avere il diploma di scuola superiore, ma di certo molti di coloro che hanno superato lo scoglio del primo test avevano anche la laurea. Si erano iscritti in 2011 e i posti a disposizione sono 50. Alla prova hanno partecipato in 1229 (circa il 60%). Gli ammessi al test scritto sono stati 253 più altri 16 candidati che lo sono d’ufficio perché con una importante invalidità. Viene “promosso” al livello successivo il quintuplo del numero dei posti disponibili, più gli ex aequo. In cima alla graduatoria della prova preselettiva è arrivato Leandro Catania con 42,34 su 45 punti.

Scarica la graduatoria di istruttore tecnico

Avvocati

Passiamo agli avvocati. In questo caso i posti sono solo 5. Hanno partecipato in 247 mentre gli iscritti erano 409 ( sempre il 60%). Sempre per il calcolo del quintuplo allo scritto si presenteranno in 29.

Scarica la graduatoria di avvocato

Ma sono stati resi anche altri dettagli della procedura. Per esempio si conoscono le date delle seconde prove, quelle scritte, di due dei nove profili messi a concorso. I candidati a funzionari legali che hanno superato la preselezione, avranno la loro seconda prova il 28 giugno alle 15. I funzionari contabili, invece, il 29 giugno alle 15. Pubblicate le date anche delle ultime due prove preselettive che mancavano. Gli istruttori contabili ( 1534 candidati) avranno la prima selezione il 4 luglio alle 9,30. I funzionari amministrativi, invece, il 5 luglio in tre orari diversi per chiudere il giorno successivo con il quarto scaglione. In questo caso i candidati sono 5.289. L’orale che concluderà la selezione dovrebbe avvenire, per i primi già ad agosto o a settembre. Il Comune di Messina deve contrattualizzare i 341 dipendenti entro l’anno, se non vuole tornare al Ministero dell’Interno per ottenere un’autorizzazione aggiuntiva per il fabbisogno del personale del 2024.