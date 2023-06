Acqua inquinata a Messina, rete idrica ripulita. Adesso vanno verificati i serbatoi privati. In zona rossa sempre vietato l'uso VIDEO

Si lavora su più fronti per quanto riguarda l’acqua inquinata da idrocarburi nel centro città. Mentre gli operai di una ditta specializzata e dell'Amam stanno continuando a scavare in Viale Italia per mettere a nudo la condotta che sarebbe stata contaminata dal gasolio, nel rione attorno a Piazza del Popolo e soprattutto nella nuova zona rossa continuano i prelievi da parte dell’ASP e di un’altra ditta specializzata per verificare le condizioni dell’acqua.

Le analisi sui campioni effettuate sulla rete e quindi sulla tubazione di Amam stanno dando esiti assolutamente incoraggianti, ma non si può parlare di scampato pericolo perché non sono state ancora effettuate o comunque non sono ancora completati i campionamenti nelle abitazioni. Infatti anche se l’acqua immessa in rete è pulita non si può escludere che i serbatoi dei condomini non siano stati compromessi dalla lunga esposizione al gasolio. Per questo, sottolineano l’Amam e anche il sindaco Basile, occorre osservare con grande attenzione la ordinanza emanata ieri sera per la quale nella zona rossa è assolutamente vietato bere l’acqua o usarla per l’igiene personale. Nella zona gialla invece è vietato solo l’uso potabile.