Messina, notte di musica a piazza Duomo: stasera il Tezenis Summer Festival con Radio 105

La notte del Tezenis Summer Festival è arrivata. Si parte alle 20 e ci sarà da ballare fino a mezzanotte e mezza. Un happening, come si diceva un tempo, un concertone per tornare ai giorni nostri, quando sul palco salgono così tanti artisti in una staffetta musicale che piace a tutti. Già, perché al contrario di quando si esibisce un cantante o un gruppo, che attirano i propri appassionati, in questo caso fra 25 artisti il “fan” di uno o dell’altro è comunque attratto dall’esibizione.

E allora eccola la “line up”, la scaletta, delle esibizioni di stasera come confermata dagli organizzatori sul sito di Radio 105 ieri pomeriggio: Alvaro De Luna, Ana Mena, Annalisa, Ava, Anna & Capo Plaza, Benji + Finley, Berna, Biondo & Astol, Cioffi, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Emma, Federica, Il Pagante, Il Tre, Irama, Leo Gassman, Lorenzo Fragola & Mameli, Mr Rain, Myss Keta, Piccolo G, Rkomi, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Silent Bob & Sick Budd. In apertura dello spettacolo, un dj-set firmato Radio 105.

Quella di Messina è la seconda tappa del tour dopo quella di Rimini e prima di quella di Paestum.

L’evento è stato promosso dal Comune di Messina nell’ambito del piano promozionale e di comunicazione Messina Città della Musica e degli Eventi, “sarà l’occasione per animare il cuore del centro storico della città con una serata di grande musica e spettacolo a ingresso gratuito – hanno commentato il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro –, con grandi nomi per quello che si preannuncia un evento di grande livello”.

A condurre la serata saranno Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, due amate conduttrici di Radio 105. Il programma della serata, sarà trasmessa in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e live sui social di Radio 105. L'accesso in piazza sarà gratuito ma il numero di presenze sarà contingentato: 9400.

