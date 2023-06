Messina, 17enne scomparso: l'appello della madre di Daniel Caia a "Chi l'ha visto?"

Cresce la preoccupazione per la scomparsa a Messina di Daniel Caia, un ragazzo di 17 anni di Siracusa, del quale si sono perse le tracce dal 10 giugno scorso. Capelli castani e occhi verdi, Daniel presenta una cicatrice sulla mano sinistra e una sulla gamba destra.

Da sabato scorso ogni tentativo di contatto è risultato vano: il cellulare del ragazzo risulta continuamente spento, aumentando il senso di angoscia tra i familiari e l'intera comunità.

La madre di Daniel durante la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", ha lanciato un appello, chiedendo l'aiuto di chiunque possa fornire informazioni utili a ritrovare il figlio: "Daniel lo sai che ti vogliamo tutti bene, torna... non ti preoccupare di niente". Anche la zia oggi ha lanciat un appello sui social: "Daniel amore di zia ritorna da manna e papà, non li fare stare in ansia ti prego Daniel torna ti aspettiamo tutti".