Gasolio nella condotta a Messina. Nuova ordinanza: scattano le zone rossa e gialla. Cosa prevedono

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha emesso ulteriori misure per affrontare la crisi dell'acqua potabile nella città, che vanno ad integrare le precedenti ordinanze sindacali n. 116 e 118. Le nuove misure sono indirizzate a tutti i proprietari e gli amministratori di condominio di aree classificate come "Rosse" e "Gialle". Il problema è stato identificato nell'inquinamento dell'acqua dovuto alla presenza di gasolio.

La società AMAM SpA, responsabile della fornitura, ha condotto analisi approfondite e, per agevolare ulteriori indagini e risolvere il problema, è necessario censire tutti i serbatoi di gasolio presenti nelle aree interessate. Di conseguenza, i proprietari e gli amministratori di condominio sono stati istruiti a controllare la tenuta dei serbatoi e a segnalare eventuali anomalie o presenza di serbatoi di gasolio, anche dismessi. Devono inoltre procedere alla pulizia e all'igienizzazione dei serbatoi di acqua potabile.

È stato ribadito il divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile e igienico nelle aree Rosse, mentre nelle aree Gialle è vietato solo l'uso potabile.

La società AMAM SpA è incaricata di continuare il monitoraggio della situazione e di comunicare tempestivamente al Comune la cessazione delle condizioni di rischio. Il provvedimento può essere contestato entro 60 giorni presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. Gli uffici e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione e controllo dell'osservanza dell'ordinanza.

L’Amam conferma che l'acqua tornerà nelle abitazioni nelle prossime ore ma occorrerà, inizialmente, farla scorrere alcuni minuti e attenersi a precise norme d’uso che via via saranno comunicate, sulla scorta dei campionamenti costanti, per garantire alla popolazione la massima incolumità.

Sino al totale ripristino della normalità, restano attivi i presidi a supporto e assistenza alla popolazione, anche per pianificare ogni operazione di intervento e bonifica degli impianti: le autobotti di AMAM SpA in tre punti: piazza Masuccio, viale Italia, piazza Lo Sardo; il pronto intervento di Amam (al numero telefonico 090.3687722 o sulla pagina facebook dell'azienda) e del Centro Operativo Comunale (Coc) al recapito 090-22866.

Ecco l'elenco delle vie inserite nelle due zone classificate dal Comune di Messina:

AREA ROSSA nella quale è vietato l’utilizzo dell’acqua per uso potabile e usi igienici

Si elencano le vie interessate

Via Luigi Cadorna, Via Giovanni Crimi, Scalinata Santa Barbara, Salita Santa Barbara, Via Santa

Barbara, Viale Italia (dal Bar Noviziato alla scalinata Santa Barbara), Via Pietro Canisio, Piazza

Masucci

AREA GIALLA nella quale è vietato l’utilizzo dell’acqua per uso potabile

Si elencano le vie interessate

o Via Ghibellina lato MONTE da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro

o Via Cesare Battisti da angolo via Santa Cecilia a via Tommaso Cannizzaro

o Via Antonio Martino

o Via Porta Imperiale

o Piazza Lo Sardo – Piazza del Popolo

o Largo Seggiola

o Via Mario Giurba

o Via Cernaia

o Via Camiciotti da via Cesare Battisti a via Ghibellina

o Piazza Annibale Maria di Francia

o Via Nino Bixio da via Cesare Battisti a via Ghibellina

o Via Luciano Manara da via A. Martino a via Ghibellina

o Via Maddalena da via Cesare Battisti a via Ghibellina

o Via Goito

o Via F. Durante

o Via Montebello

o Via Faranda

o Via XVII Luglio da via Cesare Battisti a via Ghibellina

o Via Nicola Fabrizi da via Porta Imperiale a via Ghibellina

o Via Giuseppe Aricò

o Via San Paolino

o Via Mamertini

o Via Santa Maria del Selciato

o Via Santa Marta da piazza Trombetta a piazza Lo Surdo

o Piazza Trombetta

o Via Orto Gemelli

o Via Noviziato da piazza Trombetta a viale Italia

o Via Refugio dei Poveri

o Via Girolamo Conti

o Via Merli e Malvizzi

o Via Antonio Bova

o Via degli Angeli

o Via Giuseppe Sergi

o Via Giacomo Macrì

o Via Maffei

o Via Pippo Romeo

o Via Grillo da Palazzo degli Elefanti a via Pippo Romeo

o Via Cesareo