Ospedale di Barcellona: riqualificati i locali del Pronto soccorso, ma mancano i medici

Ultimati – secondo l’annunciato cronoprogramma – i lavori di riqualificazione della prima parte dei locali del Pronto soccorso del presidio ospedaliero “Cutroni Zodda” di Barcellona. Tuttavia, non saranno utilizzati perché, oltre alle apparecchiature elettromedicali, mancano ancora all’appello i medici da assegnare al reparto di emergenza-urgenza. Il primo bando per il reclutamento di unità mediche a tempo determinato è andato deserto. Il successivo avviso – sempre a tempo determinato – con incentivi economici di 100 euro per ogni ora ricoperta, già pubblicato, scadrà fra una settimana. Fino adesso, l’Asp di Messina non ha bandito concorsi a tempo indeterminato. Dovrebbe farlo qualora il secondo bando dovesse restare senza candidati. Nell’attesa, i lavori continuano per ultimare la nuova area destinata all’Osservazione breve intensiva, dove si stanno istallando installando gli impianti per i gas medicali e per le apparecchiature elettromedicali. I lavori per questo nuovo servizio del Pronto soccorso saranno ultimanti entro il prossimo 15 giugno.

