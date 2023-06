Morte sul lavoro a Panarea, eseguita l'autopsia sul corpo dell'operaio 40enne

È stata eseguita, all’obitorio del cimitero di Lipari, l’autopsia sul corpo di Ruwan Manoch Kumar, il quarantenne lavoratore srilankese, deceduto a Panarea il 19 maggio scorso nella struttura in cui lavorava. L’accertamento tecnico irripetibile, disposto dal pubblico ministero di Barcellona Luca Gorgone, è stato eseguito dal medico legale Elvira Spagnolo Ventura, con la partecipazione del difensore della famiglia della vittima, il legale Tania Di Pasquale.

Gorgone, come atto dovuto, ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, l’amministratore delegato della società nella quale risultava impiegato il quarantenne srilankese. Adesso si resta in attesa dell’arrivo dallo Sri Lanka di due figli del defunto per poter celebrare i funerali. È certo, comunque, che per volere della famiglia, Ruwan Manoch Kumar riposerà per sempre nel cimitero di Lipari.

