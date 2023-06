Vigili del fuoco di Messina, si insedia il nuovo comandante. E' il catanzarese Felice Iracà

Si è insediato stamane, alla caserma Bevacqua di Via Salandra, il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina.

Felice Iracà, cinquantatrè anni, proviene da Milano, dove ha svolto le funzioni di dirigente vicario del comando milanese dal luglio 2020 al dicembre 2022, passando poi alla direzione regionale dei VV.F. della Lombardia.

Ingegnere civile e giornalista pubblicista, Iracà è nato a Catanzaro ma ha vissuto a lungo a Reggio Calabria. Entrato nel Corpo Nazionale nel 1998, nel corso della sua carriera ha operato presso il Comando di Verbania, dal 1999 al 2012 in qualità di Vice Comandante, e dal 2015 al 2020 nelle vesti di comandante provinciale. Nel 2013 ha prestato servizio per un biennio al Viminale, presso gli Uffici centrali del Corpo Nazionale, prima di essere promosso primo pirigente nel luglio 2014.

Nel capoluogo milanese ha gestito l’attività di prevenzione incendi, dirigendo alcune importanti operazioni di soccorso, fra le quali l’incendio del grattacielo “Torre dei Moro”, occorso il 29 agosto 2021.

Promosso Dirigente Superiore lo scorso 4 aprile, Iracà prende servizio “con onore ed emozione”, per sua stessa ammissione, “certo che il Comando Provinciale continuerà ad esprimere la propria professionalità, e i valori di altruismo e coraggio, al servizio di tutta la comunità messinese.”

© Riproduzione riservata