Lavori allo svincolo di Messina Gazzi. Tutte le limitazioni previste DATE E ORARI

Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sottopassi ricadenti nelle rampe dello svincolo di “MESSINA GAZZI” - Tangenziale di Messina - Autostrada A/20 Messina – Palermo, all'altezza del Km. 5+065, si procederà alla chiusura parziale dello stesso nei modi e nei tempi di seguito indicati:

Chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina Gazzi (km. 5+065), della Tangenziale di Messina - Autostrada A/20 Messina – Palermo, limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli in transito in direzione Catania, nelle fasce orarie di cui al seguente crono-programma:

Sabato 03.06.2023 dalle ore 7,00 alle ore 19.00

Domenica 04.06.2023 dalle ore 7,00 alle ore 19.00

Chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Messina Gazzi (km. 5+065), della Tangenziale di Messina - Autostrada A/20 Messina – Palermo, limitatamente alla rampa in ingresso, per i veicoli in transito in direzione Catania, nelle fasce orarie di cui al seguente crono-programma:

Sabato 10.06.2023 dalle ore 7,00 alle ore 19.00

Domenica 11.06.2023 dalle ore 7,00 alle ore 19.00

Sabato 17.06.2023 dalle ore 7,00 alle ore 19.00

Domenica 18.06.2023 dalle ore 7,00 alle ore 19.00

© Riproduzione riservata