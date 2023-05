Capo d'Orlando, guasto alla rete idrica in centro: distribuzione sospesa

Era ripresa da ieri la regolare erogazione di acqua sul territorio di Capo d'Orlando dopo i lavori all'acquedotto ma questa mattina nuovamente tutto interrotto a causa di un guasto alla rete in pieno centro. Probabilmente per l'eccessiva pressione nella tubatura, dopo le riparazione dei giorni scorsi, è saltata la tubatura in Via Libertà che ha divelto anche parte dell'asfalto. Il Comune è costretto nuovamente a sospendere la distribuzione idrica per riparare il danno. Non è ancora chiara la tempistica per la riparazione anche se sul posto erano già presente il Sindaco e l'assessore Galipò per coordinare l'intervento.

© Riproduzione riservata